Источник: площадь пожара в колонии в Ангарске составила 30 тыс. кв. метров

ТАСС, 10 апреля. Площадь пожара, устроенного во время беспорядков осужденными исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, составила около 30 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Выгорели три цеха деревообработки на общей площади около 30 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас обстановка в колонии спокойная.
Ранее в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону сообщили ТАСС, что ситуация в колонии находится под контролем. На ее территории работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и СК.