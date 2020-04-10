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Бунт заключенных в колонии в Ангарске

Источник: площадь пожара в колонии в Ангарске составила 30 тыс. кв. метров

По данным источника в правоохранительных органах, обстановка в колонии сейчас спокойная

ТАСС, 10 апреля. Площадь пожара, устроенного во время беспорядков осужденными исправительной колонии в Ангарске Иркутской области, составила около 30 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. 

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"Выгорели три цеха деревообработки на общей площади около 30 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства. 

Он добавил, что сейчас обстановка в колонии спокойная.

Ранее в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону сообщили ТАСС, что ситуация в колонии находится под контролем. На ее территории работают сотрудники ГУ ФСИН, прокуратуры и СК. 

Теги
РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
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