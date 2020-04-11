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В Карелии двое сотрудников колонии №9 обвиняются в превышении полномочий

По версии следствия, обвиняемые избили заключенного в 2014 году, им грозит до 15 лет лишения свободы

ТАСС, 11 апреля. Двое сотрудников исправительной колонии №9 в Петрозаводске задержаны и арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК РФ по Карелии.

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"Следственными органами СК РФ по Карелии продолжается расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников УФСИН по Карелии по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). По ходатайству следователя судом в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемые, находясь в одном из служебных помещений исправительной колонии № 9, "явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами осужденному, отбывающему наказание в данном исправительном учреждении". В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет, добавили в управлении.

Как сообщил ТАСС в минувший четверг адвокат Михаил Шогин, один из задержанных - бывший начальник ИК №9 Иван Савельев.

В начале октября прошлого года на YouTube появился ролик от 2014 года, в котором два человека избивают заключенного. После этого СК РФ возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), а представители центрального аппарата ФСИН России начали проверку. По информации регионального УФСИН, на время следствия колонию возглавил руководитель республиканской больницы №2 в Медвежьегорске, входящей в систему УФСИН по Карелии, Александр Гордеев, а Савельев переведен на рабочее место Гордеева.

В ноябре прошлого года прокуратура Карелии завершила проверку в колонии №9 и не выявила там нарушений. Савельев просил следователей провести проверку по фактам публикаций, назвав их клеветой, в возбуждении уголовного дела ему было отказано.

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