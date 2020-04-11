Полицейские изъяли у жителя Оренбуржья около 250 патронов

ТАСС, 11 апреля. Полицейские Первомайского района Оренбургской области обнаружили и изъяли патроны у местного жителя, которые, по его словам, он нашел в улье. Об этом говорится в субботу в сообщении регионального управления МВД России.

"Полицейскими Первомайского района в ходе санкционированного обыска в одном из домов села Мирошкино Первомайского района обнаружено и изъято 240 патронов", - говорится в сообщении.

Хозяин дома рассказал полицейским, что патроны он нашел в пчелином улье на заднем дворе еще в 2012 году и с тех пор хранил их у себя.

Как показала экспертиза, патроны являются боевыми и пригодными для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.