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Бунт заключенных в колонии в Ангарске

Пожар в ангарской колонии потушили

На месте происшествия идет проливка конструкций
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© Снимок с видео. Следственный комитет РФ/ТАСС
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Что известно о бунте заключенных в ангарской колонии

ТАСС, 11 апреля. Пожар, устроенный во время беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области, потушили, идет проливка конструкций. Об этом ТАСС в субботу сообщил мэр Ангарска Сергей Петров.

"Да, пожар потушен, меня проинформировали. Сейчас проливают", - сказал Петров, добавив, что полностью работы планируется завершить к 18:00 (13:00 мск).

Ранее пожар локализовали на площади 30 тыс. кв. м, было ликвидировано открытое горение. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в колонии огнем уничтожено, по предварительным данным, восемь объектов, в том числе производственные цеха, расположенные в промзоне колонии.

Теги
РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
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