В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов.

"В Сакском районе четверо детей, играя с канистрой бензина, подожгли [ее], у четверых ожоги. Трое детей госпитализированы по санавиации в ожоговое отделение. Одного сегодня оперируют, там 34% [ожогов тела], вторая-третья степень", - сообщил он на заседании оперативного штаба по недопущению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

По словам Чемоданова, у двоих детей ожоги дыхательных путей. Состояние стабильное, угрозы жизни пока нет.