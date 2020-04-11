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Пожар на складе в Раменском потушили

Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. метров

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе в деревне Верхнее Мячково в Раменском районе Подмосковья. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 10:55 мск объявлена ликвидация пожара", - сказали в министерстве.

В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области добавили, что к тушению привлекались 15 единиц техники и 56 человек, в том числе от МЧС четыре единицы техники, 15 человек.

Пожар на улице Прудная, дом 53/1 начался в субботу в 04:13 мск. К моменту прибытия пожарных наблюдался дым из-под кровли строения, горение происходило внутри склада на площади 1 тыс. кв. м. Спустя почти полтора часа пожарным удалось локализовать открытое горение на площади 2 тыс. кв. метров, а в 06:44 мск - ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.

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