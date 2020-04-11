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Под Петербургом произошло ДТП с рейсовым автобусом

В результате происшествия погиб человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля под Санкт-Петербургом. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"11 апреля в 09:00 мск на 35-м км автодороги Санкт-Петербург - Кировск водитель, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигался со стороны города Отрадное Ленинградской области в сторону Петербурга. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с рейсовым автобусом "ЛиАЗ". В результате ДТП скончался водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Автобус ехал из Санкт-Петербурга в сторону города Отрадное. В салоне никто не пострадал.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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