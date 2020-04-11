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Бунт заключенных в колонии в Ангарске

Источник: осужденный погиб в ангарской колонии в результате суицида

В результате беспорядков в колонии возник пожар на площади 30 кв. м, при разборе завалов после происшествия было найдено тело заключенного

ТАСС, 11 апреля. Осужденный, который погиб в результате беспорядков в ангарской колонии, предварительно, покончил жизнь самоубийством. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"По предварительной информации, осужденный покончил жизнь самоубийством", - сказал собеседник агентства.

Ранее уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил ТАСС, что при разборе завалов после пожара в колонии, где заключенные устроили беспорядки и поджог, обнаружено тело одного осужденного. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в колонии огнем уничтожено, по предварительным данным, восемь объектов, в том числе производственные цеха, расположенные в промзоне колонии. Общая площадь пожара составила 30 тыс. кв. м.

Теги
РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
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