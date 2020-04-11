Источник: осужденный погиб в ангарской колонии в результате суицида

ТАСС, 11 апреля. Осужденный, который погиб в результате беспорядков в ангарской колонии, предварительно, покончил жизнь самоубийством. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, осужденный покончил жизнь самоубийством", - сказал собеседник агентства.

Ранее уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко сообщил ТАСС, что при разборе завалов после пожара в колонии, где заключенные устроили беспорядки и поджог, обнаружено тело одного осужденного. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в колонии огнем уничтожено, по предварительным данным, восемь объектов, в том числе производственные цеха, расположенные в промзоне колонии. Общая площадь пожара составила 30 тыс. кв. м.