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Все "заминированные" за день самолеты в России совершили штатные посадки

Ранее поступили сообщения об угрозах взрыва семи рейсов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Пассажирские самолеты, летевшие в Москву и из Москвы и получившие в субботу сообщения о "минировании", совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее поступили сообщения об угрозе взрыва шести самолетов, выполняющих рейсы в Москву и из Москвы, позже их число увеличилось до семи. "Поступили анонимные сообщения о минировании семи самолетов, выполняющих рейсы из Москвы в Магнитогорск, Санкт-Петербург и Краснодар, а также из Симферополя, Екатеринбурга, Сочи и Ставрополя в столицу. Все они штатно сели, маршруты следования не менялись", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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Россия
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