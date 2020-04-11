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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом с Токио

Угрозы цунами нет

ТОКИО, 11 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь с субботы на воскресенье в восточной части основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился на юге соседней с Токио префектуры Ибараки. Очаг залегал на глубине около 50 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили также жители префектур Токио, Сайтама, Тотиги, Тиба и Фукусима.

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Япония
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