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В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Ведется допрос

ГААГА, 11 апреля. /ТАСС/. Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.

"Специальное подразделение было направлено на место после получения информации на номер экстренной помощи о том, что кто-то с заряженным оружием едет в поезде, прибывающем в аэропорт, - говорится в сообщении. - Полиция выявила мужчину, попадающего под описание, у которого было обнаружено заряженное оружие. Он задержан вместе со спутником, ведется их допрос".

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Нидерланды
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