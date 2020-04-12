В Красноярске потушили пожар в наркодиспансере

ТАСС, 12 апреля. Возгорание крыши в корпусе краевой клинической больницы в Красноярске, в котором располагается наркодиспансер, ликвидировано. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Ликвидация пожара в Красноярске в 12:18 (08:18 мск)", - уточнили в пресс-службе.

Возгорание произошло в 04:24 (0:24 мск), пожар был локализован в 06:04 (02:04 мск), его площадь составила 250 кв. м. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, пострадавших нет. До прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно 18 человек (2 сотрудника и 16 пациентов), они переведены во второй отдельно стоящий корпус больницы.