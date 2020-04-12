{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске потушили пожар в наркодиспансере

Огонь охватил 250 кв. м

ТАСС, 12 апреля. Возгорание крыши в корпусе краевой клинической больницы в Красноярске, в котором располагается наркодиспансер, ликвидировано. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Ликвидация пожара в Красноярске в 12:18 (08:18 мск)", - уточнили в пресс-службе.

Возгорание произошло в 04:24 (0:24 мск), пожар был локализован в 06:04 (02:04 мск), его площадь составила 250 кв. м. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, пострадавших нет. До прибытия пожарных эвакуировались самостоятельно 18 человек (2 сотрудника и 16 пациентов), они переведены во второй отдельно стоящий корпус больницы.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
В Саратове столкнулись скорая помощь и две легковушки
Пострадали двое медиков и ребенок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС