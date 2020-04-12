В отношении пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, возбудили дело

ИРКУТСК, 12 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту угрозы убийством медперсоналу Иркутской областной психиатрической больницы №1, откуда в ночь на воскресенье сбежали шесть пациентов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области.

"Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. По данному факту следственным отделом по Свердловскому району Иркутска СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, ночью в воскресенье в дежурную часть отдела полиции №2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы №1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан 1992-2001 годов рождения.

Все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ориентированы на розыск сбежавших.