{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
Обновлено 

Полиция Черногории задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий отметил, что пока нет информации о том, арестован ли митрополит

БЕЛГРАД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Полиция Черногории задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Сербская православная церковь, СПЦ) после богослужения в монастыре Златица. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский (СПЦ) Иоаникий.

"Митрополит находится в полицейском центре безопасности. Пока не понятно, арестован он или только задержан для дачи показаний: не знаю, как это правильно сформулировать. Но полиция сегодня задерживала людей, которые заходили в храм, для проведения беседы. Это были прихожане, священники, и митрополит пошел на собеседование с полицией. Арестован ли он, точно не знаю", - сказал епископ.

Теги
ЧерногорияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
Реклама на ТАСС
Пожар на открытой площадке в Тольятти локализовали
Площадь возгорания составила 800 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС