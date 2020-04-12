БЕЛГРАД, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Полиция Черногории задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия (Сербская православная церковь, СПЦ) после богослужения в монастыре Златица. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский (СПЦ) Иоаникий.

"Митрополит находится в полицейском центре безопасности. Пока не понятно, арестован он или только задержан для дачи показаний: не знаю, как это правильно сформулировать. Но полиция сегодня задерживала людей, которые заходили в храм, для проведения беседы. Это были прихожане, священники, и митрополит пошел на собеседование с полицией. Арестован ли он, точно не знаю", - сказал епископ.