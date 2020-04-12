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В Тольятти загорелись деревянные поддоны на площади 500 кв. м

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Деревянные поддоны загорелись на открытой площадке в Центральном районе Тольятти Самарской области, площадь пожара составляет 500 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Индустриальная, 8 поступила в 13:14 по местному времени. "По прибытии к месту вызова установлено, что происходит горение деревянных поддонов на открытой площадке на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности. В тушении задействованы 77 человек и 27 единиц техники.

Теги
РоссияСамарская область
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Пожар на открытой площадке в Тольятти локализовали
Площадь возгорания составила 800 кв. м
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