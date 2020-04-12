Пьяный участковый устроил ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудник полиции в нетрезвом виде устроил ДТП в Дедовске в Московской области, в результате травмы получила 15-летняя девушка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Инцидент произошел вечером 11 апреля. Участковый из Истры в нетрезвом виде, в форме, управляя автомобилем Skoda, столкнулся с Volkswagen в Дедовске. Экспертиза показала, что сотрудник полиции в момент аварии был не при исполнении своих обязанностей. В результате пострадала пассажирка Volkswagen - 15-летняя девушка", - сказали в пресс-службе.

По факту случившегося начата служебная проверка. "По ее результатам участковый будет уволен со службы, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - сказали в полиции.