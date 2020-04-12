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Источник: анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило на борт самолета Москва - Самара

В ближайшее время ожидается посадка самолета в аэропорту назначения

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, который выполняет рейс Москва - Самара. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета рейса Москва - Самара. В настоящий момент он осуществляет полет в штатном режиме. В ближайшее время ожидается посадка воздушного судна в самарском аэропорту", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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РоссияСамарская область
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