Источник: анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило на борт самолета Москва - Самара

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве на борту самолета, который выполняет рейс Москва - Самара. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" самолета рейса Москва - Самара. В настоящий момент он осуществляет полет в штатном режиме. В ближайшее время ожидается посадка воздушного судна в самарском аэропорту", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.