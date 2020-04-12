Самолет Москва - Самара штатно сел в аэропорту назначения после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Самару, благополучно приземлился в аэропорту назначения после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в воскресенье неизвестные сообщили, что на борту самолета Москва - Самара заложено взрывное устройство. "Самолет из Москвы совершил штатную посадку в самарском аэропорту после сообщения о "минировании". Маршрут следования он не менял", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.