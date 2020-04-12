В Москве неизвестный открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов в квартиру

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу по полицейским, которые приехали на вызов в квартиру на Воронцовских прудах в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В коммунальную квартиру на Воронцовских прудах вызвали полицию. По прибытии наряда по полицейским через дверь был открыл огонь из охотничьего оружия", - сказал собеседник агентства.

Личность напавшего и информация о пострадавших уточняются. "В настоящее время полицейские пытаются уговорить стреляющего сдаться", - отметил источник.

По его словам, в квартире, где произошло ЧП, несколько собственников. Между ними произошел бытовой конфликт, из-за которого и были вызваны полицейские.