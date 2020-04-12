{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: анонимное сообщение об угрозе взрыва самолета Москва - Самара оказалось ложным

По данным собеседника агентства, в настоящее время поступило анонимное сообщение о "минировании" всех бортов, находящихся в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты проверили самолет Москва - Самара, который благополучно совершил посадку в аэропорту назначения после анонимного сообщения об угрозе взрыва, и не нашли взрывоопасные предметы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в воскресенье неизвестные сообщили, что на борту самолета Москва - Самара заложено взрывное устройство. Самолет совершил штатную посадку в самарском аэропорту, маршрут следования он не менял. "Борт, пассажиры и багаж досмотрены. Угроза взрыва не подтвердились, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, сейчас поступило анонимное сообщение о "минировании" всех бортов, находящихся в аэропорту Шереметьево.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Стрелявший по полицейским мужчина в Москве сдался правоохранителям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС