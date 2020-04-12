Источник: анонимное сообщение об угрозе взрыва самолета Москва - Самара оказалось ложным

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Специалисты проверили самолет Москва - Самара, который благополучно совершил посадку в аэропорту назначения после анонимного сообщения об угрозе взрыва, и не нашли взрывоопасные предметы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в воскресенье неизвестные сообщили, что на борту самолета Москва - Самара заложено взрывное устройство. Самолет совершил штатную посадку в самарском аэропорту, маршрут следования он не менял. "Борт, пассажиры и багаж досмотрены. Угроза взрыва не подтвердились, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, сейчас поступило анонимное сообщение о "минировании" всех бортов, находящихся в аэропорту Шереметьево.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.