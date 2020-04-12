Стрелявший по полицейским мужчина в Москве сдался правоохранителям

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Мужчина, который стрелял в полицейских на улице Воронцовские пруды в Москве, сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Сегодня в службу "02" поступило сообщение о выстрелах в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды. Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что после конфликта на бытовой почве мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Открыть входную дверь стрелявший отказался. Были приняты необходимые меры безопасности. В результате переговоров полицейские убедили мужчину открыть дверь и сложить оружие. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет", - сказали в пресс-службе главка.

В полиции добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил в свою очередь, что стрельба произошла в коммунальной квартире. "Собственники этой жилплощади ведут между собой спор за то, кому она должна принадлежать целиком. Именно этот конфликт и привел к вызову полиции и стрельбе", - отметил собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, следователи начали проверку по факту инцидента. "Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации", - сказала Иванова.