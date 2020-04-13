Суд огласит выводы третьей экспертизы по делу режиссера Серебренникова

Защита ранее просила о переносе заседания в связи с карантинными мерами. "Суд рассмотрит наше ходатайство о переносе в рамках предстоящего заседания", - пояснила адвокат Ирина Поверинова.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в понедельник проведет заседание по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, на котором запланировано оглашение выводов третьей комплексной экспертизы.

Третья экспертиза по делу была назначена по инициативе суда. Первая экспертиза, проведенная на стадии следствия, установила факт хищений. Защита поставила ее выводы под сомнение, и судом была проведена вторая экспертиза, которая не обнаружила нарушений закона в действиях "Седьмой студии". После получения результатов второй экспертизы суд отправил дело в прокуратуру, но вышестоящая инстанция вернула его на повторное рассмотрение, в ходе которого была назначена третья по счету комплексная экспертиза.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.