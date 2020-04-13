Суд огласит выводы третьей экспертизы по делу режиссера Серебренникова

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в понедельник проведет заседание по делу о хищениях в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, на котором запланировано оглашение выводов третьей комплексной экспертизы.
Защита ранее просила о переносе заседания в связи с карантинными мерами. "Суд рассмотрит наше ходатайство о переносе в рамках предстоящего заседания", - пояснила адвокат Ирина Поверинова.
Третья экспертиза по делу была назначена по инициативе суда. Первая экспертиза, проведенная на стадии следствия, установила факт хищений. Защита поставила ее выводы под сомнение, и судом была проведена вторая экспертиза, которая не обнаружила нарушений закона в действиях "Седьмой студии". После получения результатов второй экспертизы суд отправил дело в прокуратуру, но вышестоящая инстанция вернула его на повторное рассмотрение, в ходе которого была назначена третья по счету комплексная экспертиза.
По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.
На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.