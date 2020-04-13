В жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар

МОСКВА, 13 апреля./ТАСС/. Пожар возник в квартире в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, из горящего дома эвакуированы не менее 40 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался в доме по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Возгорание на восьмом этаже <...> Из охваченного огнем дома эвакуировано порядка 40 человек", - сказал собеседник агентства, отметив что площадь пожара составляет 100 кв. м. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, добавил собеседник агентства. "В настоящее время пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности по пятибалльной шкале. Огонь распространяется по чердаку дома, эвакуация людей будет продолжена", - сообщил он.