{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В жилом доме на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар

По данным источника в экстренных службах, из здания эвакуировали около 40 человек

МОСКВА, 13 апреля./ТАСС/. Пожар возник в квартире в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, из горящего дома эвакуированы не менее 40 человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался в доме по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Возгорание на восьмом этаже <...> Из охваченного огнем дома эвакуировано порядка 40 человек", - сказал собеседник агентства, отметив что площадь пожара составляет 100 кв. м. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, добавил собеседник агентства. "В настоящее время пожару присвоен третий, повышенный ранг сложности по пятибалльной шкале. Огонь распространяется по чердаку дома, эвакуация людей будет продолжена", - сообщил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МЧС собирается применить авиацию для тушения пожара на Ленинском проспекте в Москве
Площадь возгорания выросла до 2 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС