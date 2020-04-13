Третье землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Курильских островов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Сейсмологи в понедельник днем зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки ощутили жители острова Парамушир, сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 12:42 по сахалинскому времени (04:42 мск). Глубина очага - 97 км, координаты - 48,3 северной широты, 154,5 восточной долготы, эпицентр располагался в 100 км от курильского острова Матуа", - сообщил собеседник агентства.

По оперативным данным сейсмологов, подземные толчки силой в 2-3 балла ощутили жители города Северо-Курильска на острове Парамушир (северные Курилы). Разрушений и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее в этот же день у Курильских островов были зарегистрированы еще два землетрясения магнитудой до 4,2. Его ощутили с силой в 3 балла жители южнокурильского острова Шикотан.