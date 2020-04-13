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Пятерых человек спасли при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Их передали медикам для осмотра

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы спасли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

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"По уточненным данным, пожарными из горящего дома спасены пять человек, их передали медикам для осмотра", - сказал собеседник агентства. Кроме того, из дома эвакуированы 120 человек, для которых подготовлен пункт временного размещения.

Пожар начался в квартире на восьмом этаже дома по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Огонь перекинулся на чердак, сейчас общая площадь пожара составляет 2 000 кв. метров. Ему присвоен третий номер сложности при пятом максимальном. Распространению огня способствуют деревянные перекрытия и пустоты.

Теги
Россия
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Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован
Пострадавших нет
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