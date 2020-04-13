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Пожарные локализовали возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы

В ликвидации возгорания участвуют 120 пожарных
Описание
© Михаил Скамьин/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. 

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"В 05:34 объявлена локализация пожара, данных о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас тушение пожара продолжается, ведется проливка чердака. На месте работает мобильная лаборатория по замерам проб воздуха, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму. 

В МЧС сообщили, что пожарные столкнулись с затруднениями при подъезде к горящему дому из-за припаркованных во дворе машин. "Проезд спецтехники на дворовую территорию осложнялся из-за хаотично припаркованного автотранспорта жителей", - сказал собеседник агентства. 

Сейчас на месте пожара работают шесть подъемных механизмов, тушение пожара ведется с девяти боевых участков. Всего на месте работают 120 пожарных, привлечено 29 единиц техники. 

Как передает корреспондент ТАСС, эвакуированных жильцов размещают в автобусе. Многие из них на момент возникновения пожара спали, пока не была объявлена эвакуация. Всего из дома эвакуированы 120 человек, пятеро спасены. 

Пожар начался в квартире на восьмом этаже дома по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Огонь перекинулся на чердак, общая площадь пожара составляет 2 000 кв. метров. Распространению огня способствовали деревянные перекрытия и пустоты.

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Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован
Пострадавших нет
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