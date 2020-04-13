Более 1 млн рублей украли у пенсионера через мобильное приложение в Москве

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Злоумышленник похитил более 1 млн руб. у пенсионера с помощью мобильного предложения в Москве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе главка московской полиции.

"В полицию обратился пенсионер 1952 года рождения, зарегистрированный на ул. Удальцова. Неизвестный позвонил потерпевшему и под предлогом сохранения денег на банковском счете убедил заявителя скачать на свой сотовый телефон программное обеспечение, после чего, воспользовавшись удаленным доступом, через приложение совершил кражу на общую сумму 1 млн 213 тыс. руб", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").