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В Оренбургской области задержали чиновника, которого подозревают в крупном мошенничестве

По версии следствия, он получил 16 млн рублей от предпринимателя, обещая помочь ему получить лицензию на поиск, разведку и добычу золоторудных месторождений

ТАСС, 13 апреля. Сотрудники ФСБ по Оренбургской области совместно с региональным МВД задержали чиновника, которого подозревают в крупном мошенничестве. Оно связанно с получением лицензии на поиск, разведку и добычу золоторудных месторождений, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного МВД в понедельник.

"Управлением ФСБ России по Оренбургской области во взаимодействии с региональным УМВД задержан руководитель одного из органов власти, подозреваемый в мошенничестве. Он получил от предпринимателя денежные средства в сумме 16 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В ходе расследования выяснилось, что чиновник, замещая должность регионального руководителя федерального органа исполнительной власти, получил от предпринимателя 16 млн рублей. За это он обещал содействовать в получении лицензии на поиск, разведку и добычу золоторудных месторождений на участках недр на территориях Ясненского и Светлинского районов Оренбургской области.

"При этом установлено, что в качестве подтверждения взятых на себя обязательств задержанный предоставил предпринимателю фиктивные лицензии, заявив, что данные документы получил в результате рассмотрения поступивших заявлений и проведенного аукциона в соответствии с законодательством РФ", - добавили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело. "Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На данный момент возмещена часть ущерба в сумме более 1,8 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияОренбургская область
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