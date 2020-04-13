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Пандемия коронавируса нового типа
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Генпрокуратура выявила в интернете фейки о сотнях погибших из-за коронавируса

В частности, в YouTube был размещен ролик, в котором говорилось о якобы 100 умерших в Волгоградской области
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура выявила недостоверные сообщения о "сотнях погибших от коронавируса в ряде регионов и госперевороте", потребовав заблокировать к ним доступ. Об этом в понедельник сообщает Генпрокуратура России.

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Фейковые материалы выявлены прокурорами в Башкирии, Северной Осетии, Волгоградской и Свердловской областях. "Публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям. Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - подчеркнули в ведомстве.

В частности, на информационном ресурсе proufu.ru выявлена публикация о том, чтобы якобы в Уфе подготовлена 1 тыс. мест на кладбище для умерших от коронавируса. Такие же материалы размещены на четырех региональных информационных порталах. На портале YouTube был размещен ролик, в котором содержалась информация о якобы 100 умерших в Волгоградской области. Кроме того, автор одного из видео отрицает наличие коронавирусной инфекции, а режим самоизоляции называет истерией, в другом выявленном фейковом видео его авторы утверждают, что в России под прикрытием борьбы с пандемией происходят события, напоминающие госпереворот.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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