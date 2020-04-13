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Полиция возбудила дело после массовой драки со стрельбой на рынке в Петербурге

В результате инцидента пострадал мужчина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в ногу в результате массовой драки со стрельбой на территории рынка в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, информация об инциденте поступила в полицию Фрунзенского района в воскресенье. Охранник рынка сообщил, что на его территории происходит массовая драка, а также слышна стрельба.

Полицейские выехали на место инцидента и обнаружили там раненного мужчину. Потерпевший пояснил, что вступил в конфликт с мужчинами, один из которых ударил его по лицу. Затем злоумышленники начали убегать, но один из них достал оружие и выстрелил в сторону избитого. Как уточнили в ведомстве, потерпевший получил травмы средней степени тяжести, его госпитализировали.

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РоссияСанкт-Петербург
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