В Архангельске пытались поджечь здание Еврейского культурного центра

АРХАНГЕЛЬСК, 13 апреля. /ТАСС/. Неизвестные пытались поджечь здание Еврейского культурного центра в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Архангельской области.

"Сегодня в 03:46 мск был совершен поджог здания Еврейского культурного центра "Звезда Севера", что расположен на ул. Гайдара в Архангельске. О пожаре сообщили очевидцы, на место сразу же было направлено отделение из ближайшей пожарно-спасательной части. Огонь остановили у входной группы культурного центра - там повреждено остекление, дверь, закоптился тамбур на 4 кв. м. Поджигали при помощи автопокрышек и горючего", - говорится в сообщении.

В здании Еврейского культурного центра расположена синагога, которая считается самой северной в России. Ее открыли в октябре 2018 года. Помимо религиозных мероприятий в центре проходят выставки и концерты.