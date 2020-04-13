{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Екатеринбурге экстренно сел самолет "Уральских авиалиний"

По данным источника ТАСС, пострадавших в результате инцидента нет
Аэропорт Кольцово Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Аэропорт Кольцово
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 13 апреля. Пассажирский самолет, следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за задымления в кабине пилотов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал источник. 

После вылета из аэропорта Екатеринбурга в кабине экипажа появился дым. "После этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сказал источник. Причины выясняются, самолет осматривают технические службы.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту экстренного возвращения самолета авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

На борту самолета находилось около 40 человек.

В новость были внесены изменения (11:00 мск) - добавлен комментарий ​​​​​Уральского следственного управления на транспорте СК.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
"Уральские авиалинии" опровергли информацию о задымлении на борту самолета в Екатеринбурге
В компании при этом уточнили, что в кабине пилотов был характерный запах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС