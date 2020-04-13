В Екатеринбурге экстренно сел самолет "Уральских авиалиний"

ТАСС, 13 апреля. Пассажирский самолет, следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за задымления в кабине пилотов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал источник.

После вылета из аэропорта Екатеринбурга в кабине экипажа появился дым. "После этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета", - сказал источник. Причины выясняются, самолет осматривают технические службы.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту экстренного возвращения самолета авиакомпании "Уральские авиалинии". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

На борту самолета находилось около 40 человек.

В новость были внесены изменения (11:00 мск) - добавлен комментарий ​​​​​Уральского следственного управления на транспорте СК.