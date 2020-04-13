Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд принял решение сократить срок наказания осужденному Чирцову до 11 месяцев, в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения. С учетом срока, проведенного в СИЗО, Чирцов отпущен на свободу", - сказали в суде.

По версии следствия, в ходе несанкционированного митинга 22-летний программист Чирцов толкнул полицейского, причинив ему физическую боль. Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну. Спустя сутки уже в Москве его задержали российские правоохранительные органы.

Тверской суд Москвы в декабре 2019 года приговорил Чирцова к году лишения свободы за нападение на сотрудника полиции. Осужденный находился под стражей в течение более 7 месяцев. С учетом правил зачета срока пребывания в СИЗО он отбыл 11 из 12 назначенных месяцев колонии общего режима.