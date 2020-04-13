"Уральские авиалинии" опровергли информацию о задымлении на борту самолета в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. На борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего экстренную посадку в Екатеринбурге, дыма не было, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что самолет, совершавший рейс из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за задымления в кабине пилота.

"Дыма не было", - сказали в компании, уточнив, что в кабине был характерный запах.

Как уточнили в компании, во время выполнения рейса U6 274 по маршруту Екатеринбург - Москва сразу после взлета сработал датчик задымления в кабине. Командир воздушного судна, на борту которого находилось 36 пассажиров и шесть членов экипажа, принял решение вернуться в аэропорт вылета, посадка прошла благополучно. Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания готовит резервное воздушное судно.

По данным Уральского следственного Управление на транспорте СК РФ, по факту экстренной посадки проводится проверка.