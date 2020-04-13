В Москве из автомобиля украли рюкзак с 4 млн рублей

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, похитившего из автомобиля рюкзак с 4 млн рублей, сообщил ТАСС начальник пресс-службы московского главка полиции Владимир Васенин.

"В полицию с заявлением обратился 32-летний москвич. Мужчина сообщил, что припарковал принадлежащий ему автомобиль на Миусской улице, закрыл его на центральный замок и поставил на сигнализацию, после чего отлучился по своим делам. Вернувшись, он обнаружил, что из автомобиля пропал рюкзак с денежными средствами, лежавший на переднем сиденье автомобиля. Материальный ущерб составил около 4 млн рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 41-летний житель столицы", - сказал Васенин.

Он добавил, что злоумышленник с помощью специального технического устройства блокировал срабатывание замков от сигнализации, когда заявитель закрывал автомобиль, а затем похитил рюкзак с деньгами и скрылся. Похищенным он распорядился по своему усмотрению. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража", подозреваемый заключен под стражу.