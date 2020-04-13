В Москве мужчина убил своего знакомого во время распития алкоголя

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мужчина на востоке Москвы убил своего знакомого во время конфликта при распитии алкоголя. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В СК отметили, что тело мужчины было обнаружено 13 апреля в районе строительной площадки на шоссе Энтузиастов. "На теле потерпевшего обнаружены множественные рубленные и колото-резаные раны. По подозрению в совершении преступления задержан знакомый потерпевшего", - сообщила Иванова.

На допросе фигурант сообщил, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим произошел конфликт. Возбуждено уголовное дело об убийстве.