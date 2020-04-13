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Женщина украла у приезжего в хостеле в Москве валюту на 4 млн рублей

Злоумышленница является арендатором квартиры, в которой располагается хостел

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала женщину, подозреваемую в краже у приезжего мужчины из хостела в центре Москвы валюты на 4 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как сообщили в главке, в полицию поступило заявление от 33-летнего приезжего мужчины. Он сообщил, что в одном из хостелов в центре столицы у него пропал конверт с деньгами в иностранной валюте. В рублевом эквиваленте похищенная сумма составляет более 4 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Плющихе задержали подозреваемую - 53-летнюю приезжую. Установлено, что злоумышленница является арендатором квартиры, в которой располагается хостел", - сказали в пресс-службе. Выбрав момент, когда мужчина отсутствовал в комнате, она украла деньги, которые позже у нее изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. В отношение подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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