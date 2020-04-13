Более 52 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за технологического сбоя

МАХАЧКАЛА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 52 тыс. человек в южной части Дагестана остались без электроснабжения в результате отключения высоковольтной линии (ВЛ). Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

"13 апреля в 10:31 мск отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Дербент - Изберг-Северная. <...> Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей - около 52 500 человек. Мощность отключенных потребителей - 35 МВт", - говорится в сообщении. Ведутся аварийно-восстановительные работы.