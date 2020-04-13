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В Москве задержали подозреваемых в продаже пенсионерам поддельных лекарств

Злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками поликлиники, они сообщали, что у пожилых людей обнаружены серьезные заболевания и им необходимо приобрести дорогостоящий медицинский препарат

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин задержаны в Москве по подозрению в продаже пенсионерам поддельных лекарства от якобы обнаруженных у них серьезных заболеваний. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники приобрели базу с персональными данными москвичей. Один из них звонил пенсионерам на стационарные телефоны и представлялся сотрудником поликлиники. Мужчина сообщал, что у пожилых людей обнаружены серьезные заболевания, в том числе онкологические, поэтому им нужно срочно приобрести дорогостоящий медицинский препарат. Доверчивые пенсионеры соглашались на покупку. После этого к ним приезжал сообщник подозреваемого, передавал потерпевшим раствор глюкозы, забирал деньги и уходил.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались жители Московского региона, ранее судимые за аналогичные преступления, - сказала Волк. - В ходе обысков по месту проживания фигурантов обнаружены базы с персональными данными граждан в электронном и печатном формате, бланки платежных документов и компьютерная техника".

В настоящее время, по данным представителя ведомства, один из фигурантов арестован, второй находится под подпиской о невыезде.

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