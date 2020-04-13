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Нарушенное электроснабжение более 52 тыс. жителей Дагестана восстановлено

Причиной инцидента стало отключение высоковольтной линии

МАХАЧКАЛА, 13 апреля. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу света для более 52 тыс. человек в четырех районах Дагестана, где в понедельник из-за технологического сбоя произошло массовое отключение электричества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Сегодня в 10:36 мск в зоне операционной деятельности АО "Дагестанская сетевая компания" (входит в группу "Россети Северный Кавказ") произошло отключение на линии 110 кВ "Дербент - Изберг Северная". На непродолжительное время без энергоснабжения осталась часть потребителей Дербентского, Кайтагского, Каякентского и Дахадаевского районов Республики Дагестан. Две дежурных бригады службы высоковольтных сетей оперативно приступили к восстановительным мероприятиям и к 11:55 мск возобновили энергоснабжение", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в понедельник ТАСС сообщил, что свыше 52 тыс. человек в южной части Дагестана остались без электроснабжения в результате отключения высоковольтной линии. Мощность отключенных потребителей - 35 МВт, сообщил в понедельник ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

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РоссияДагестан
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