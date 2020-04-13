В Чернобыльской зоне наполовину выгорел Рыжий лес

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения уничтожил половину так называемого Рыжего леса, который во время взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 1986 году году принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли. Об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"В зону не пускают никого, в том числе и СМИ. Ситуация с пожаром сложная. Сейчас борьба с пожаром происходит путем локализаций. Это значит, что пока горит одна часть леса, они открывают и заливают водой другую, чтобы на нее не распространился огонь. Но огонь перекидывается. Так раз за разом пожар распространился по всему центру Чернобыльской зоны. Пожарные активно работают, но огонь не останавливается. Там сейчас довольно сильный ветер, он разносит искры. Уже сгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, он прям к западу от ЧАЭС", - рассказал Емельяненко изданию Цензор.нет.

Он подчеркнул, что ситуация с пожаром в зоне отчуждения остается сложной. Пожарные следят, чтобы огонь не перекинулся на Припять. "Я не понимаю, как они в этом случае смогут остановить огонь, если они не могут его остановить в поле", - отметил глава ассоциации.

По словам Емельянова, пожарные склоняются к версии поджога. В связи с этим он напомнил, что Чернобыльская зона отчуждения должна строго охраняться по всему периметру.

"Госагентство по управлению зоной отчуждения совместно с силовыми структурами - Нацполицией и СБУ, уже много лет как должны отработать систему строгой охраны периметра территории зоны. В этом случае СБУ ничего не стоило снять информацию с вышек мобильной связи с целью установить, кто в тот момент был в зоне. По украинскому законодательству действия по распространению радионуклидов путем умышленного поджога квалифицируются как террористический акт. И это компетенция СБУ. Поэтому должны серьезно подключаться государственные структуры, так как это авария национального масштаба ", - заявил Емельяненко.

Выгорели 12 заброшенных сел

По официальной версии, к основным причинам возгорания относят пожар, который перекинулся на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередачи в зоне и умышленные поджоги.

Пожар вблизи Чернобыльской АЭС начался 4 апреля и все еще продолжается. За это время там выгорели 12 заброшенных сел, жители которых были эвакуированы после аварии на станции в 1986 году. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в понедельник был ликвидирован пожар на территории Котовского лесничества. При этом продолжается тушение пожаров на территориях Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

Правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 27-летний местный житель. Вблизи заброшенной фермы он якобы "забавы ради" в нескольких местах поджег дикорастущую траву. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территории почти 100 га.

Рыжий лес - около 202 кв. км деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора. Высокая доза поглощенной радиации привела в течение 30 минут после взрыва к гибели деревьев (преимущественно сосен) и окрашиванию их в буро-красный цвет. Во время работ по дезактивации территории лес был снесен бульдозерами и захоронен. В настоящее время лес на этой территории восстанавливается естественным путем.