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Уголовное дело возбудили после поджога синагоги в Архангельске

Как сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса, за последние пять лет на эту синагогу совершили три нападения

АРХАНГЕЛЬСК, 13 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после поджога здания Еврейского культурного центра "Звезда Севера" в Архангельске, произошедшего в понедельник в 03:46 мск. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"Уголовное дело возбуждено по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", - сказали в пресс-службе.

Как говорится в сообщении пресс-службы Российского еврейского конгресса (РЕК), синагоге причинен значительный ущерб. "Это крупнейшее нападение на нашу синагогу, огнем полностью уничтожена входная группа здания. Это третье нападение на нашу синагогу с 2015 года, но если от предыдущих ущерб не превышал 60 тыс. рублей, то здесь счет пойдет на миллионы. Полностью уничтожена группа главного входа со стороны фасада", - цитирует пресс-служба слова председателя еврейской общины Архангельска Анатолия Обермейстера.

По его словам, по записи камер видеонаблюдения видно, что злоумышленник перебросил через забор попарно связанные покрышки, перелез сам, быстро перенес покрышки поближе к зданию, облил их горючей смесью и поднес факел. Пожарные приехали через 15 минут, когда фасад уже горел.

Ранее на синагогу покушались дважды, но в обоих случаях полиции не удавалось найти преступников. В апреле 2015 года, еще во время строительства здания, неизвестные обстреляли его из пневматического оружия и оставили на нем антисемитские надписи. В 2016 году в строящийся центр бросили бутылку с "коктейлем Молотова".

Синагога "Звезда Севера" в Архангельске была открыта в 2018 году, она является самой северной в России. Это трехэтажное здание с концертным залом, где, кроме религиозных мероприятий, проходят концерты и выставки.

Теги
РоссияАрхангельская область
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