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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Защита Арашукова и его отца будет добиваться рассмотрения их дела присяжными

Адвокат бывшего сенатора Анна Ставицкая заявила, что "суд присяжных будет более объективным и оставит хоть какой-то шанс на справедливый приговор"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Адвокаты экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова хотят добиться того, чтобы дело их подзащитного было рассмотрено с участием присяжных заседателей. Об этом ТАСС сообщила адвокат бывшего сенатора Анна Ставицкая.

"Когда закончится предварительное следствие, мы заявим ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей. Мы считаем, что суд присяжных будет более объективным и оставит хоть какой-то шанс на справедливый приговор", - сказала она. По словам Ставицкой, согласно закону, после того как Рауфа Арашукова и его отца Рауля обвинили в одном преступлении, есть все основания для рассмотрения дела присяжными заседателями.

Ранее обоим Арашуковым было предъявлено обвинение в окончательной редакции, в том числе по ст. 210 УК РФ ("Создание организованной преступной группы или участие в ней") и в организации убийств.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, что стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. В этот же день сенатор был арестован, позднее его отстранили от должности. Он обвиняется по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля"), а также по ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

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РоссияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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