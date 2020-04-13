На Святой горе Афон ввели режим ЧП на полгода для ремонта дорог, разрушенных ливнями

АФИНЫ, 13 апреля. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения (ЧП) объявили с понедельника на полгода на Святой горе Афон с целью ликвидации последствий разрушений в дорожной сети, вызванных недавними сильными ливнями. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По словам главы департамента по гражданской защите администрации региона Центральная Македония Бабиса Стергиадиса, решение об объявлении режима ЧП на Афоне было принято губернатором региона Апостолосом Дзидзикостасом. "Решение действует с сегодняшнего дня на срок в шесть месяцев", - сказал Стергиадис, которого цитирует агентство.

Благодаря объявлению режима ЧП упрощается процесс выделения государственных средств на работы по ликвидации последствий стихии. В ближайшее время начнется подготовка технических обоснований проектов и работы по ликвидации ущерба в рамках консультаций с министерством инфраструктуры и транспорта.

До этого монахи православных монастырей Святой горы Афон обратились к властям с просьбой объявить на полуострове режим чрезвычайного положения из-за серьезных разрушений в дорожной сети, которые им самим трудно ликвидировать. Администрация региона Центральная Македония перенаправила запрос автономного монашеского государства Афон в Генеральный секретариат по гражданской защите Греции, и глава этого ведомства уполномочил губернатора региона Дзидзикостаса объявить на Афоне ЧП сроком на шесть месяцев.

Нарушено снабжение

Сильные дожди, шедшие на Афоне с 3 по 6 апреля, а также оползни привели к разрушению в ряде мест дорог между монастырями. В ряд монастырей доставка продуктов, медикаментов, топлива и других грузов теперь осуществляется по объездным путям и только на небольших транспортных средствах. В другие монашеские общины возможна подвозка по морю, а еще часть вообще отрезана от снабжения.

Технические службы монашеской республики сумели уже разобрать некоторые завалы на дорогах. Тем не менее, ряд дорог продолжают оставаться непроезжими из-за груд камней, которые принесли оползни. В некоторых зданиях, в частности, в монастыре Пантократор нарушено водоснабжение. Как сообщается, в случае потребности на Афон будет переброшена спецтехника Генерального секретариата по гражданской защите для помощи в расчистке дорог и устранении завалов.

Из-за недавних проблем в дорожной сети, вызванных сильными ливнями, чрезвычайное положение уже было объявлено в городе Килкис, муниципалитете Лагада области Салоники, а также в соседних с Афоном муниципалитетах Ситония и Кассандра на полуострове Халкидики на севере Греции.