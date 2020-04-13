В Подмосковье девочка отравилась средством для чистки труб

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Подмосковные следователи проводят проверку по факту отравления маленькой девочки средством для чистки труб. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"12 апреля малолетняя девочка в квартире в Красногорске пошла в ванную комнату, где, забравшись в шкаф, взяла бутылку с химической жидкостью и прокусила ее. В результате жидкость попала в ротоглотку", - сообщили в ГСУ.

Девочка госпитализирована с химическим ожогом горла. Начата доследственная проверка.