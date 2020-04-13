Экс-глава РАО Федотов просит суд рассмотреть его дело о мошенничестве в особом порядке

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Пресненский суд Москвы уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении бывшего главы Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, его матери и других фигурантов. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе суда, все обвиняемые просят рассмотреть их дело в особом порядке.

"Все пять участников судебного разбирательства заявили ходатайства о рассмотрении их уголовного дела в особом порядке. Соответствующее решение суд примет в следующем судебном заседании", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она уточнила, что уголовное дело поступило в суд в понедельник, однако дата судебного разбирательства еще не назначена. Особый порядок судопроизводства избирается при признании подсудимым своей вины, он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, при особом порядке суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон, в ходе которых стороны попросят о справедливом по их мнению наказания для фигурантов.

Второе дело о мошенничестве

Тверской суд Москвы арестовал Федотова 7 декабря 2018 года по подозрению в мошенничестве. Под домашний арест были отправлены его мать и начальник управления обслуживания правообладателей РАО Светлана Темешова, на следующий день была арестована еще одна фигурантка дела Анжела Агейкина. Предприниматель Володия Назгашвили (его супруга ранее также была фигуранткой этого уголовного дела, но была освобождена от уголовного преследования) был арестован в марте 2019 года и отпущен под домашний арест осенью прошлого года.

Следствие инкриминирует им оплату авторских гонораров на подставных лиц с последующим обналичиванием средств. По данным следствия, было похищено 730 млн рублей.

На стадии предварительного следствия все фигуранты дела вину в инкриминируемых преступлениях не признавали.

Ранее Федотов уже был осужден по делу о мошенничестве. 19 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и приговорил к 1,5 года колонии общего режима. 7 декабря 2017 года он был освобожден по УДО. Темешова по этому делу проходила свидетелем.