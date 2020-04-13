За невыплату зарплат в Смольном институте академии образования в Петербурге возбудили дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту невыплаты заработных плат в Смольном институте Российской академии образования в Петербурге возбуждено после проверки, проведенной прокуратурой города. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе петербургского надзорного ведомства.

"Прокуратура Калининского района провела проверку исполнения трудового законодательства в автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования "Смольный институт Российской академии образования". Прокурор направил материалы проверки в следственные органы. После их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы")", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Установлено, что перед 61 работником организации образовалась задолженность по заработной плате в размере более 2,5 млн рублей. В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю института, а также возбудила в отношении образовательной организации дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата в установленный срок заработной платы") и ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ ("Непредоставление первичных статистических данных").

Сотрудникам института выплатили денежные средства, добавили в прокуратуре.