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NBC: более 30 человек стали жертвами торнадо, обрушившихся на юго-восток США

Наибольший урон нанесен штату Миссисипи, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 33 человека погибли в США в результате обрушившихся на юго-восточные штаты торнадо и сильного ветра. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC. Ранее публиковалась информация о 26 погибших.

В штатах Миссисипи, Луизиана, Джорджия и Алабама введен режим чрезвычайной ситуации. Наибольший урон нанесен Миссисипи, где жертвами удара стихии стали не менее 11 человек. Девять человек погибли в Южной Каролине, восемь - в Джорджии, три - в Теннесси, по одному - в Арканзасе и Северной Каролине.

Торнадо и сильный ветер обрушились на юго-восточные штаты США в воскресенье. Согласно подсчетам NBC, без электроснабжения остались более 1 млн человек.

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