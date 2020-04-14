В Москве пресекли деятельность группировки, занимающейся контрабандой табачной продукции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали членов преступной группировки, которая занималась незаконным перемещением табачной продукции без акцизных марок и без уплаты таможенных платежей, а также осуществляла ввоз табачной продукции на территорию России. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Правоохранители задержали в Москве участников преступной группы, которая занималась незаконным перемещением через таможенную границу ЕАЭС табачной продукции, не имея акцизных марок, без уплаты таможенных платежей, осуществляла ввоз табачной продукции на территорию РФ для последующей реализации населению РФ. Один из фигурантов арестован, устанавливаются другие соучастники преступления, - сказал собеседник агентства. - Главным организатором группировки следствие подозревает бизнесмена аль-Мусауи Хасана Мухаммеда".

В свою очередь в Преображенском суде Москвы ТАСС сообщили, что следствие просит продлить срок ареста в отношении гражданина РФ и Ливана аль-Мусауи Мухаммеда Хасана, который обвиняется по двум эпизодам ч. 4 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица") и ч. 3 ст. 200.2 УК РФ ("Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий"). Обе статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом от 1 до 2 млн рублей.

Дело расследует Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, Юго-западный следственный отдел на транспорте.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС не располагает.