Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Курильских островов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Сейсмологи во вторник днем зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 13:46 по сахалинскому времени (05:46 мск - прим. ТАСС). Координаты: 45,3 северной широты, 150 восточной долготы. Глубина очага - 68 км, магнитуда - 5,3, эпицентр располагался в 167 км восточнее Курильска на острове Итуруп Большой Курильской гряды", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, данные об ощущаемости землетрясения со стороны населения пока не собраны. Согласно инструментальным данным, подземные толчки должны были почувствовать с силой до 2 баллов в Курильске.